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Evinde uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Datça ilçesinde evinde uyuşturucu sattığı belirlenip, gözaltına alınan H.Ş., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Evinde uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, H.Ş.’nin il dışından getirdiği uyuşturucu maddeleri evinde sattığı bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, H.Ş.’nin evine operasyon düzenledi. Evdeki aramada 68,60 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 42 adet uyuşturucu içmekte kullanılan  malzeme ele geçirildi. H.Ş. de gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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