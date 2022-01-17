Evini silah imalathanesine dönüştürmüş
Hatay'da evini silah imalathanesine dönüştürdüğü belirlenen şahıs gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada çok sayıda kuru sıkı tabanca ve silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Hatay'ın İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştürdüğü belirlenen H.Y’nin evine operasyon düzenledi.
Polis ekipleri adreste yaptıkları aramada; 52 adet kuru sıkı tabanca, 24 adet tabanca çerçevesi, 85 adet şarjör, 80 adet icra mili, 80 adet icra yayı, 42 adet namlu, 80 adet tetik, 78 adet iğne yuvası, 90 adet silah parçası, 500 adet silah parçacıkları, 25 adet silah yapımında kullanılan aletler, 1 adet taşlama makinesi, 1 adet spiral buldu.
Adreste yakalanan ve kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştürdüğü belirlenen H.Y. gözaltına alındı.