Evinin avlusunda vuruldu, şüpheliyi tanımadığını söyledi

Bursa'da 56 yaşındaki Hasan İnci, evinin avlusunda pompalı tüfekle dizinden vuruldu. Kendisini vurup kaçan kişiyi tanımadığını söyleyen İnci, hastaneye kaldırıldı.

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Olay, saat 10.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi’nde meydana geldi. Kocailyas Sokak’ta oturan Hasan İnci’nin evine, iddiaya göre tanımadığı bir kişi geldi. Bir süre evin avlusunda konuşan ikili tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, yanında bulunan pompalı tüfekle İnci’yi dizinden vurdu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları Hasan İnci’yi, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Hasan İnci’nin ifadesinde husumetlisinin olduğunu ve kendisini vuran kişiyi onun azmettirmiş olabileceğini söylediği öğrenildi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. DHA

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