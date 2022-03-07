Genç kadın evinin önünde silahlı saldırıya uğradı!

Adana'da oturduğu sitenin önünde D.C.S.'nin tabancalı saldırısına uğrayan 35 yaşındaki Nuriye B., ayağına isabet eden kurşunla yaralandı.

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Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Gece evden dışarıya çıkan Nuriye B., oturduğu sitenin girişinde iddiaya göre otomobil ile yanına yaklaşan D.C.S.’nin silahlı saldırısına uğradı.

Şüpheli otomobil ile kaçarken, ayağına isabet eden kurşunla yaralanan genç kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Nuriye B.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli ise polis tarafından yakalandı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. DHA

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