Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, evinin önünde M.A.nın silahlı saldırısına uğrayan Abdulsamet Tarakçı (31) hayatını kaybetti. Şüpheli M.A. ile azmettirici olduğu belirlenen A.K. gözaltına alınıp, tutuklandı.

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Olay, önceki gün, Kocaali ilçesi Yayla Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Abdulsamet Tarakçı ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tarakçı ameliyat edildi. Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Tarakçı, dün hastanede yaşamını yitirdi.

Saldırıyı yapan M.A. ve ile azmettirici olduğu belirlenen A.K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Tarakçının geçen aylarda girdiği bir otoparkın ihalesini kazandığı, aynı ihaleye giren M.A. ve A.K. ile aralarında husumet oluştuğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen M.A. ve A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tarakçı’nın cenazesi bugün Kocaali Sahil Mezarlığında toprağa verilecek. (DHA)

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