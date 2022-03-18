Evinin soyulduğunu jandarmadan öğrendi

Denizli’de jandarma ekipleri evden hırsızlık yapan üç şüpheliyi olaydan 15 dakika sonra yakaladı. Ev sahibi soyulduğunu jandarmadan öğrendi. Jandarma bir diğer hırsızlık operasyonunda ise bıçak fabrikasını soyan 6 şüpheliyi yakaladı.

Selami AYDIN

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Denizli'de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Serinhisar ve Honaz ilçe jandarma komutanlıkları hırsızlara yönelik operasyonda toplam 9 kişiyi gözaltına aldı. İlk olay Honaz ilçesinde meydana geldi.

Daha önce birçok hırsızlık olayına karışan Erdoğan Ç.'yi fark eden jandarma ekipleri bu kişiyi takibe aldı. JASAT'ın takip ettiği şüpheliler bir evi soydu. Dışarıda bekleyen jandarma olaya karışan üç şüpheliyi 15 dakika içinde kıskıvrak yakaladı. Olaya karışan Erdoğan Ç.'nin yanı sıra R.C. ve Sezer C. adlı kişiler de gözaltına alındı. Erdoğan Ç. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

25 SUÇ KAYDI VAR

Diğer yandan Serinhisar'a bağlı Yatağan'da 6 şüpheli bir bıçakçılık fabrikasına girerek hırsızlık yaptı. Bu kişilere yönelik operasyonda tüm şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ev soyan 30 yaşındaki Erdoğan Ç.'nin 25 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Olaya karışan R.C.'nin bir, S.C.'nin ise 18 suç kaydına rastlandı.

Fabrika soyan şüphelilerden O.C.T. (21), S.Ç. (57), M.E. (27) ve M.E. (54)'nin suç kaydına rastlanmadı. Diğer şüpheliler Ü.T. (45)'nin üç, Ö.Y. (38)'nin ise 22 suç kaydı olduğu öğrenildi.

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