Evinin terasında 21 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Şişli'de, Cenk Çağın Ünlü (38), evinin terasında, 21 bıçak darbesiyle öldürülmüş olarak bulundu. Ramazan Bayramı'nda öldürülmüş olabileceği düşünülen Ünlü, dün Gölcük'te toprağa verildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, Feriköy Paşa Mahallesi Kurşun Sokak’ta, geçen Cuma günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir firmada satış temsilcisi olarak çalıştığı öğrenilen Cenk Çağın Ünlü’nün, işe gelmemesi üzerine mesai arkadaşları kendisine ulaşmaya çalıştı. Ünlü’nün telefona cevap vermemesi üzerine polise haber verildi.

21 KERE BIÇAKLANMIŞ HALDE BULUNDU

Polis, kontrol amacıyla Cenk Çağın Ünlü’nün oturduğu binaya gitti. Daire ziline basılmasına rağmen kapıyı açan olmayınca çilingir çağrıldı. Çilingirin kapıyı açmasıyla içeri giren polis, teras katına çıktığında Ünlü’yü kan gölü içinde hareketsiz şekilde buldu. Yapılan incelemede Cenk Çağın Ünlü’nün, vücudunun çeşitli yerlerinden 21 kez bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Çevredeki kamera görüntülerini incelemeye alan polis, Ünlü’nün yakınları, arkadaşları ve komşularının da bilgisine başvurdu. Bir görgü tanığı polise, Ramazan Bayramı’nda bir kişinin evden elinde bir valizle çıktığını gördüğünü söyledi.

Polisin incelemelerinin ardından Ünlü’nün cesedi, Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Buradaki işlemlerin tamamlanması sonrası cesedi ailesine teslim edilen Cenk Çağın Ünlü, dün Gölcük’te toprağa verildi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Kavgada baltayla öldürüldü