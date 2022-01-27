Evlerini silah atölyesine çevirmişler: 9 gözaltı

Eskişehir'de atölyeye çevirdikleri evlerinde kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştürdüğü tespit edilen 9 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin evlerinde kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştürerek, kaçak silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bir süre takip edilen B.O., A.A., Z.O.A., E.P., M.K., S.P., A.T., S.T. ve Y.U. adreslerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı.

Şüphelilerin atölyeye çevirdikleri evlerinde yapılan aramalarda 23 ruhsatsız tabanca, 3 yapıma hazır kurusıkı tabanca, silah yapımına hazır vaziyette ucu açık 43 tabanca namlusu, 190 tabanca mermisi, silah yapımında kullanılan çok sayıda mengene, matkap benzeri muhtelif parçalar ele geçirildi. Şüphelilerin kurusıkı tabancaları gerçek silaha çevirerek yasa dışı yollardan sattığı tespit edildi.

ŞÜPHELİLERLE BİRLİKTE YAKALANDI

Operasyon sırasında 9 şüpheli ile birlikte yakalanan H.T.’nin ise açık cezaevi firarisi ve hırsızlık suçundan 15 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı tespit edildi. Şüpheli H.T. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, Eskişehir Adliyesine sevk edildi. DHA

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