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Evlerinin bahçesini kenevir tarlasına çeviren 2 kişi tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, 2 evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenerek gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

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Evlerinin bahçesini kenevir tarlasına çeviren 2 kişi tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi Melih Sokak’ta bitişik 2 evin bahçesinde arama yaptı.

Çevresi tuğlalarla örülmüş alanda toplam 242 kök Hint keneviri ele geçirildi. G.K. ve C.P. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.K. ve C.P., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

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