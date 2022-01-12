Eylem hazırlığındaki PKK’lı terörist Mersin’de yakalandı

Yunanistan üzerinden yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yaparak eylem için Mersin’e geldiği belirlenen PKK’lı terörist, gizlendiği hücre evinde yakalandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, terör örgütünün yurt dışındaki kamplarında eğitim gören bir örgüt mensubunun eylemsel faaliyetlerde bulunmak üzere Mersin'e geldiği belirlendi.

Yunanistan üzerinden Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yapan Z.K. adlı şüphelinin Mersin'de gizlendiği hücre evini tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, Z.K. adlı şüpheliyle birlikte milis işbirlikçisi A.G. gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (İHA)

İlginizi Çekebilir Kenevir ekip, PKK'ya 'vergi' veren 120 kişiye dava

İlginizi Çekebilir PKK'nın kritik isimleri İstanbul'da yakalandı