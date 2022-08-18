Ezgi’nin katilinin bulunması için ilan bastırdılar

İzmir'in Konak ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ı (31) tabancayla öldürerek kaçan Deniz Özarslan'ın (36) bulunması için kadın dernekleri, 'Ezgi Zerkin'in katili Deniz Özarslan nerede?' yazılı ilanlar hazırlayıp, şehrin işlek noktalarına astı.

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Olay, 28 Temmuz’da, Konak ilçesi Mersinli Mahallesi’ndeki iş yerinde meydana geldi. Deniz Özarslan, boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan’ın çalıştığı iş yerine geldi. Çıkan tartışmada Deniz Özarslan, belinden çıkardığı tabancayla eşinin başına ateş edip, kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özarslan, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

ORGANLARI BAĞIŞLANAMAMIŞTI

Tedaviye alınan Ezgi Özarslan’ın beyin ölümü gerçekleşti. Özarslan’ın ailesi, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Sağlık Bakanlığı ile yürütülen yazışmanın ardından Özarslan’dan koronavirüs testi için örnek alındı. Test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle Özarslan’ın bağışlanan organları alınamadı. Beyin ölümü gerçekleşen ve bir süredir makineye bağlı yaşayan Ezgi Özarslan, 11 Ağustos’ta hayatını kaybetti. Özarslan, memleketi Urla’da kılınan cenaze namazının ardından Özbek Mezarlığı’nda toprağa verildi.

“EZGİ’NİN KATİLİ NEREDE”

Deniz Özarslan’ın yakalanması için başlatılan soruşturma sürerken, Kadın Cinayetleri Platformu üyeleri de bir an önce bulunması amacıyla ilanlar bastırdı. Şehrin işlek noktalarına yapıştırılan ve Deniz Özarslan’ın fotoğrafının da bulunduğu ilanlara, ‘Ezgi Zerkin’in katili Deniz Özarslan nerede?’ yazıldı.

Acılı aile de Deniz Özarslan’ı görenlerin durumu polise bildirmesi talebinde bulundu. (DHA)

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