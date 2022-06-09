Fatih’te kaldırımdaki kadını minibüs ezdi
Fatih'te yol kenarında bekleyerek mağazadaki ürünleri inceleyen kadına minibüs çarptı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Fatih Gedikpaşa Caddesi’ndeki önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaldırımda bekleyerek mağazadaki ürünleri inceleyen kadına, otomobile yol vermek isteyen kapalı kasa minibüs çarptı.
Minibüs kadının üstünden geçti. Kadının yardımına araç sürücüsü ve çevredekiler koştu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
Talihsiz kadın sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırırken hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Panelvan araç sürücüsü ise gözaltına alındı. (DHA)