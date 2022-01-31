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Fatih’te yol verme kavgasında tekmeler havada uçuştu

İstanbul Fatih'te, trafikte yol verme tartışmasına giren iki kişinin tekme tokat kavga ettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayınlanma: 09:48 - 31 Ocak 2022 Güncellenme:
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Olay, Fatih Fevzi Paşa Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; trafikte iki sürücü yol verme anlaşmazlığı yüzünden tartışmaya başladı. Araçlarından inen sürücüler, tekme tokat kavgaya tutuştu.

O anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, sürücülerden biri yerdeyken diğer sürücünün tekme ve yumruk attığı görülüyor. Kavga eden sürücüleri, çevredekiler ayırıyor. DHA

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