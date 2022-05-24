Fatma Kovan cinayetinin duruşması görüldü

Denizli’de annesi gözleri önünde öldürülen 7 yaşındaki çocuk, cinayet günü yaşadıklarını mahkemeye pedagog eşliğinde anlattı.

Selami AYDIN

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Denizli'nin Çal ilçesinde eski eşi O.A. tarafından öldürüldüğü ileri sürülen 26 yaşındaki Fatma Kovan cinayetinin duruşması görüldü. Cinayet günü babasında kalan oğlunu almaya giden ve pompalı tüfekle vurularak öldürülen Kovan'ın 7 yaşındaki oğlu S.O. mahkemede ifade verdi.

YÜREK BURKAN İFADELER

Pedagog eşliğinde ifade veren çocuk, cinayet sırasında yaşananları anlattı. S.O. ifadesinde babasının annesine tüfekle ateş ettiğini belirterek, “Babam anneme tüfekle ateş etti. Annem vurulduktan sonra gözü açıktı, bana gülümsedi. Dedem ambulansı geç çağırdı” diye konuştu.

TUTUKLULUK HALİNE DEVAM KARARI

Denizli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığı ile katılan sanık O.A. ise çocuğun yalan söylediğini belirterek, “Hiçbir şey görmedi” diye konuştu. Tahliyesini talep eden sanığın tutukluk halinin devamına karar verildi. Duruşmayı öldürülen Fatma Kovan'ın yakınları da takip etti.

NELER YAŞANMIŞTI?

Olay geçtiğimiz yıl 6 Mart günü meydana gelmişti. 6 ay önce boşandığı eşinden çocuğunu geri almak için Çal'a bağlı Sazak Köyü'ne giden Fatma Kovan burada pompalı tüfekle ateş edilerek hayatını kaybetmişti. Saldırıyı eski eş O.A'nın yaptığı ve genç kadını sırtından vurduğu ileri sürülmüştü.

Olayın ardından kaçan O.A. bir gün sonra Kütahya'da jandarma tarafından yakalanmıştı. Kovan'ın ailesi saldırganın genç kadını pusu kurarak öldürdüğünü, ellerini bağladığını ileri sürmüştü.