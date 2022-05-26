Fatma’yı döverek öldürmüştü, cezası belli oldu

İstanbul Sarıyer'de geçen yıl, tartıştığı Fatma Keke'yi döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Özer Ağaoğlu'nun, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Özer Ağaoğlu getirildi. Duruşmada, Fatma Keke’nin ağabeyi Sadi Günay Keke ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Onur İsmet Aydın da hazır bulundu.

“ALIKOYMAK GİBİ BİR DURUM YOK”

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Özer Ağaoğlu,

“O gün arkadaşımla alkol aldık. Daha sonra arkadaşım Ergin, Fatma Keke’yi bulunduğumuz yere çağırdı. Çayırbaşı’nda herkes Fatma’yı tanır. Bizimle oturdu ve o da alkol aldı. Bana ‘Yalnız yaşıyorsun, evin müsait. Neden ormanda içiyoruz’ diyerek, evime gitmeyi teklif etti.

Bahçeköy’deki evime gittik. Burada Fatma ile tekrar alkol aldık, yemek yedik. Sonra sürekli görüştüğüm bir arkadaşımı, evime davet ettim. Fatma benden rahat kıyafetler istedi. Üzerindeki tişört bana aittir. Bir süre sonra arkadaşım evden ayrıldı. Fatma’ya isterse arkadaşımın onu evine bırakabileceğini söyledim, kabul etmedi.

Arkadaşım gittiğinde üstünü çıkardı. Ben de ‘Ne yapıyorsun’ dedim. Bağırdı, çağırdı bir sürü şey yaptı, ‘Seni rezil edeceğim, insan içine çıkamayacak hale getireceğim’ dedi. Alıkoymak gibi bir durum yok. Birisini alıkoyarsanız iletişimini keser, telefonunu alırsınız” şeklinde konuştu.

“BİR İKİ TOKAT ATMIŞ OLABİLİRİM”

Fatma Keke’nin sarhoş olduğunu söyleyen sanık,

“Kendine gelmesi için iki üç kez yüzünü yıkadım. O esnada telefonu lavabodaki suya düştü. İletişimi onun için kesilmiş olabilir. Alt iç çamaşırı yokken dışarı çıkmaya çalıştı. Tartışmaya başladık. O bana vurdu, ben de ona. Kendimi savunmak için elimi kaldırdım, çarpmış olabilir. Bir iki tokat atmış olabilirim.

Kafasını duvara vurdu. Saçını başını çekti. Düştü, kafasını sehpaya vurdu. Düştüğü yerde de kendini yerden yere vuruyordu. Bu şekilde yaralandı. Bir anda her taraf kan oldu, duvarlar kan oldu. Düştüğünde yardım ettim, kendisine gelmesini sağladım. O esnada nefes alıyordu.

Her yer kan olduğu için, düştüğü yerden alıp çarşaf serdiğim zemine koydum. Hareketsiz duruyordu. Benim o sırada üstüm başım kan içindeydi. Duşa girdim, kendimi temizledim. Daha sonra maktule baktım, nefes almıyordu, korktum. Sarhoş olduğunu ve kendine geleceğini sandım. Bu nedenle ambulansı aramadım. Panikledim, eşimi aradım” diye konuştu.

“BENİM AMACIM İLİŞKİYE GİRMEK DEĞİLDİ”

Fatma’yı daha önce tanımadığını ve öldürme kastının olmadığını söyleyen sanık Ağaoğlu, “Fatma, benimle ilişkiye girmek için evime geldi ancak, benim amacım ilişkiye girmek değildi. Öyle olsa bu hale gelmezdi. ‘Kıyafetlerini giy istediğin yere git. Seninle cinsellik yaşamak için o eve gitmedim’ dedim. Benim maktulle böyle bir düşüncem olsaydı arkadaşımı eve çağırmazdım” dedi.

MÜTALAADA, MÜEBBET VE 2 YILDAN 7 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki görüşünde, sanığın Fatma Keke ile birlikte alkol aldıktan sonra aralarında çıkan tartışma sonrası, kapıları kilitlediği, evden çıkışını engellediği belirtildi. Savcı, sanığın ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçunu işlediği, darbederek ölümüne sebep olarak da ‘Kasten öldürme’ suçunu işlediğinin anlaşıldığını bildirdi. Sanık Özer Ağaoğlu’nun bu suçlar müebbet ve 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Sanık avukatı mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Özer Ağaoğlu’nun tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, sanık ve avukatına mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 26 Temmuz 2021 tarihinde Bahçeköy Merkez Mahallesinde gerçekleşen olayda maktul Fatma Keke’nin polisi aradığı ve ‘Evde kilitli kaldım, yanımdaki erkek beni zorla tutuyor’ şeklinde ihbarda bulunduğu ancak ihbarın ardından ekiplerce yapılan inceleme sonucu ihbarın yapıldığı adresin bulunamadığı kaydedildi.

İddianamede, maktul Fatma Keke’nin ihbarda bulunmasından birkaç saat sonra şüpheli Özer Ağaoğlu’nun da, ‘Kız arkadaşımla kavga ettik, şu an uyanmıyor, ölmüş olabilir. Ağzı, yüzü kan içinde. Kendini oradan oraya vurdu’ şeklinde polisi aradığı kaydedildi.

İhbar üzerine polis ekiplerinin kontrole gittiğinin aktarıldığı iddianamede, kapının açılmadığı ve çilingir aracılığıyla kapının açıldığı sırada polisi arayan şüphelinin boşanma aşamasındaki eşi Özlem Ağaoğlu’nun da şüpheli eşine yönelik bir ihbarda bulunduğu belirtildi.

Hazırlanan iddianamede ayrıca, Özlem Ağaoğlu ile eve girildiğinde maktul Fatma Keke’nin holde ve yerde çıplak, yüz üstü yatar vaziyette bulunduğu, Adli Tıp Kurumu otopsi raporunda ise maktulün kemik ve kaburga kırıklarıyla birlikte beyin kanaması ve beyin doku hasarı sonucu öldüğü aktarıldı.

İddianamede, şüphelinin savunmasında dolaylı yoldan suçu kendisinin işlediğini kabul ettiği ifade edildi. İddianamede, şüpheli Özer Ağaoğlu’nun “Kasten öldürme” ve “Cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından müebbet hapis ile 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Boşanma aşamasındaki kadına doğalgaz düzenekli tuzak