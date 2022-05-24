Feci kazada ölü sayısı 4’e yükseldi

Kayseri'de otomobilin hafriyat kamyonuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı dörde yükseldi.

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İncesu’ya bağlı Saraycık Mahallesi mevkide meydana gelen kazada, İ.G. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Abdullah D. (53) yönetimindeki asfalt yüklü hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede otomobil içerisinde bulunan Canan S. (19), Sedef S. (19) ve E.R.M.’nin (15) hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan sürücü ile G.Ç. ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç sürücüsü İ.G., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü Abdullah D. gözaltına alındı.