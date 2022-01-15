Feci yangında ev küle döndü! Yaralılar var

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangında bir ev küle dönerken, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Yüksekova ilçesine bağlı Aksu köyünde Yusuf Akdoğan’a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar Akdoğan ailesinin yardımına koşarken, Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne de haber verdiler.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kısa sürede köye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında ev küle dönerken, dumandan zehirlenen İslam Akdoğan, Muhammet Akdoğan, Halime Akdoğan ve Faike Akdoğan sağlık çalışanlarının ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Dumandan zehirlenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, evsiz kalan Akdoğan ailesi yakınlarının yanına sığındı. İHA

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