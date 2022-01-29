Festival diye çocukları yarı çıplak karda üstünde güreştirdiler

Tokat'ın Başçiftlik ilçe belediyesi 7. Kar Şenlikleri Festivali düzenledi. Festivalin ilk gününde soğuk havada, kar üstünde yarı çıplak çocuklar güreştirildi.

İsmail AKDUMAN

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Tokat’ın en çok kar alan ve kayak pistinin bulunduğu ilçesi Başçiftlik’te geleneksel hale gelen ve bu yıl 7’cisi düzenlenen Kar Şenlikleri Festivali yaklaşık bin 600 metre yükseklikteki Saman Dağı’nda başladı.

AKP’li belediye tarafından düzenlenen şenliklerin açılışı ise, kar üstünde yarı çıplak soyulan çocukları güreştirerek yapıldı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Belediye Başkanı Murat Tunçel, sosyal medyadan yaptığı duyuru ile ilçe halkını festivale davet ederken, çocuklar, davul zurna eşliğinde -6 derecede dondurucu soğukta kar üstünde yarı çıplak güreştirilmeleri tepki çekti.

Bazı vatandaşlar “Böyle festival mi olur ? Yazık bu çocuklara. Bu soğukta güreş mi olur? ” diyerek belediyeyi eleştirdi. Festivalde ayrıca Halk oyunları ve iple kayak yarışması yapıldı.

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