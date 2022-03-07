Fethiye’de DSİ Kanalı’nda can pazarı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde önce DSİ kanalına uçan otomobil içindeki sürücü yaralı olarak kurtarılırken aynı gece yine DSİ kanalına düşen iki kadını kurtarmak isteyen bir kişi kurtarıldı. Bilinci kapalı olarak kurtarılan Zeynep Bakır hastanede hayata döndürüldü.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde önce bir araç DSİ kanalına uçtu. İçinde hafif yaralanan araç sürücüsü kurtarıldı. İkinci olayda ise DSİ kanalına henüz bilinmeyen nedenle düşen bir bayanı kurtarmak isteyen ikinci bayan da akıntıya kapılınca dereye atlayan bir kişi bayanları kurtardı.

Bilinci kapalı olarak kurtarılan Zeynep Bakır hastanede hayata döndürüldü. Üçünün de hayatının iyi olduğu belirtildi. Fethiye İtfaiye Grup Amirliği saat 00:40'da Foça Mahallesi Devrim Tunç Sokak'taki DSİ'ye ait dereye düşen araç sürücüsü hafif yaralı olarak kurtarıldı.

DSİ KANALINDA CAN PAZARI

Saat 02:00 sıralarında, Taşyaka Mahallesi 137 Sokakta içinde 1.5 metre su olan kanala Zeynep Bakır bilinmeyen bir sebepten düştü. Onu kurtarmak için arkadaşı Tursun Niğda Avcı da suya atladı. İki kadını suda çırpınırken gören bir vatandaşta kadınları kurtarmak için hiç düşünmeden suya atladı.

Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Fethiye İtfaiye Grup Amirliği Ekipleri suda yaşam mücadelesi veren Zeynep Bakır'ı bilinci kapalı olarak, Arkadaşı Tursun Niğda Avcı ile suya atlayan erkeğin bilinçleri açık olarak kurtarıldı. Zeynep Bakır'ın hastanede müdahale sonrasında bilinci açıldı. 3 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.