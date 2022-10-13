Fethiye’de İngiliz paraşütçü yaralandı
Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Babadağ Yamaç Paraşütü tesislerinde bin 800 metreden atlayan İngiliz uyruklu A.G.B. pistin alt kısmındaki araziye düşerek yaralandı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Babadağ Yamaç Paraşütü Tesislerinden bugün (Perşembe) saat 08.30'da bin 800 metre pistinden atlayan İngiliz uyruklu A.G.B. pistin alt kısmındaki araziye düştü. JAK Timi tarafından yaralı olarak kurtarılan A.G.B.'nin hayati tehlikesi bulunmuyor.