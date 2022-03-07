Fethiye’de ‘Zeytinime Dokunma’ eylemi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde zeytinliklerin madenciliğe açılmasına sivil toplum örgütleri, belediye çalışanları ve vatandaşlar eylem yaparak tepki gösterdi. Vatandaşlar, "Çekin elinizi zeytin dallarından, çekin baltalarınızı ağaçlardan" derken, bir İngiliz’in açtığı “Do not touch” (Zeytinime Dokunma) pankartı da dikkat çekti.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın çeşitli ilçelerinde gerçekleştirilen zeytinliklerin madenciliğe açılmasına karşı tepkilere Fethiye de katıldı. Sivil toplum örgütleri, belediye çalışanları ve vatandaşlar eylem yaparak, “Çekin elinizi zeytin dallarından, çekin baltalarınızı ağaçlardan, uzak durun zeytinliklerden, çekin kirli ellerinizi topraklarımızdan, zeytin ağaçları ve bu toprakların her bir parçası bize atalarımızın mirası değil, emanetidir” denildi. Bir İngiliz'in açtığı “Do not touch” (Zeytinime Dokunma) pankartı dikkat çekti.

TOPRAKLARIN HER BİR PARÇASI BİZE ATALARIMIZIN MİRASI DEĞİL, EMANETİDİR

Zeytin üzerine şiirlerin okunup, konuşmaların yapıldığı etkinlikte ortak basın açıklamasını Fethiye Yerel Tohumlar Derneği Başkanı Ebru Yeter, “Çekin elinizi zeytin dallarından, çekin baltalarınızı ağaçlardan, uzak durun zeytinliklerden, çekin kirli ellerinizi topraklarımızdan, zeytin ağaçları ve bu toprakların her bir parçası bize atalarımızın mirası değil, emanetidir” diye konuştu.

Maden Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesini mümkün olmaması durumunda zeytin sahası üzerinde maden tesisi açılmasına imkan verilmesine Fethiye'de de tepki gösterildi. Saçlarına zeytin dalları takan üreticiler ellerinde ‘Zeytin ağacı kutsaldır', ‘Ağacı asırlık, dalı barışlık, meyvesi yemelik, yağı ömürlük', ‘Türkiye uyuma zeytinini unutma', ‘Her şeyi ile şifadır zeytin kesen ahmaktır','Asıl maden zeytindir', ‘Zeytinime dokunma' şeklinde afişler açıldı.

“DO NOT TOUCH”

Eylemcilere bölgede yaşayan yabancıların da destek verdiği görüldü. Hatta bir İngiliz vatandaşı ise “Do Not Touch” (zeytinime dokunma) afişiyle eylemde yer aldı. Eyleme katılanların ‘Zeytin yaşamdır, zeytinime dokunma' şeklinde sloganlar da attığı eylemde üreticiler Tuncer Çelik ve Ramazan Şahin “Zeytinlerimize dokundurmayacağız. Zeytinlerimiz bizim hayat kaynağımız” dedi. Küçük bir kız çocuğunun “zeytin” isimli şiir okuduğu eylemde Fethiye Yerel Tohumlar Derneği Başkanı Ebru Yeter eyleme destek veren STK'lar adına ortak basın açıklamasını okudu.

BU YÖNETMELİK DOĞA KATLİAMIDIR

Yeter, “Bu yönetmelik, sadece zeytinliklere değil aynı zamanda tarım alanlarımıza, endemik yapımıza, sularımıza, toprağımızın kalitesine ve börtü böceklere de zarar verecektir. Dünyada yaşanan salgın felaketinde gıdanın, özellikle de güvenli gıdanın ne kadar değerli olduğunu gördük.

Bunun yanında iklim krizi, doğal afetler, kıtlık ve ekonomik dar boğaz, tüm insanlığa üretimin tarımsal kalkınmanın ne kadar değerli ve hayati olduğunu da gösterdi. ‘Kamu Yararı' gerekçesi bu yönetmeliğin sadece bir kılıfıdır. Bu yönetmelik yasalara aykırıdır. Acilen zeytini koruma yasası geri getirilmelidir.

Her bir zeytin ağacı koruma altına alınmalıdır. En değerli maden zeytindir. Hiçbir emeğe ihtiyaç duymayan, sulama ve gübreleme olmasa dahi meyve veren, en kısa ömrü 3 yüz, en uzun 4 bin yıl olan ölümsüz ağaçlarımız ülkemizin ekonomik güvencesidir.

Sağlık ve şifa kaynağıdır. Zeytincilik yok edilirse; bizler zeytin bölgesinin emek verenleri, üreticiler, tüketiciler birçok tarım ürününde olduğu gibi yabancıya el mi açacağız. Zeytin alanları faaliyet sonrasında tekrar eski haline getirilecekmiş! Bu ne mümkün!” dedi.

YABANCI ORTAKLAR VE İŞ BİRLİKÇİLERİ KAZANIYOR

Madenlerimizin özel şirketlere peşkeş çekilirken milletimizin kazanmadığını da sözlerine ekleyen Yeter,

“Devletimiz değil firma sahipleri, yabancı ortakları ve işbirlikçileri kazanıyor. Dünyanın neresinde bir afet olsa her ülkeden daha fazla yardıma koşan, on milyon Suriyeli sığınmacıya bakabilecek güçte olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti doğasına, ağacına zarar vermeden kendi madenini çıkaracak kadar güçlüdür, buna inanıyoruz.

Bu yönetmelikte ısrar etmek, doğayı yok etmek ve toplumu yok saymaktır. Bu doğanın katliamıdır. Buradan bir çağrı yapıyoruz, acilen üretim seferberliği başlatılsın, ülkemiz hem kendini hem dünyayı doyuracak güce sahiptir. Tohumlarımıza sahip çıktığımız gibi her bir zeytin ağacının da takipçisi olacağız” diye konuştu.

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