FETÖ gaybubet evine operasyon: 2 tutuklama
Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ'nün gaybubet evine yaptığı baskında yakalanan örgütün İstanbul Polis Okullarından sorumlu imamı ile Türkmenistan'da üst düzey mahrem imamı tutuklandı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY’nin emniyet mahrem yapılanması içerisinde İstanbul Polis Okullarından sorumlu imam olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen A.E.T. ile Türkmenistan’ın üst düzey mahrem imamı olarak faaliyet yürüttüğü ayrıca ceza infaz kurumu memurlarına mahrem imamlık yaptığı tespit edilen M.S.T., operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler 12 Ağustos Cuma günü çıkarıldıkları Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanarak Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. (DHA)