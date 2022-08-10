Fındık işçileri arasında çıkan silahlı kavgada 16 gözaltı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındık işçileri arasında çıkan ve 12 kişinin yaralandığı tüfekli kavga ile ilgili 16 kişi gözaltına alındı.
Olay, ilçenin Saraytepe Mahallesi’nde meydana geldi. Başka illerden fındık hasadı için kente gelen fındık işçisi iki grup, konaklama yerinde su kullanımı nedeniyle tartışmaya başladı.
TÜFEKLE ATEŞ ETTİLER
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine gruplar, karşılıklı olarak birbirlerine tüfekle ateş etti. Tüfeklerden çıkan saçmaların vücutlarının çeşitli bölgelerine isabet eden 12 kişi yaralandı.
16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Fatsa ve Ünye ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Kavga sonrası şüphelilerin tespitine yönelik çalışması tamamladı. Polis, kavgaya karıştığı tespit edilen 16 kişiyi gözaltına aldı.
Öte yandan yol kenarlarına çadır kuran mevsimlik tarım işçileri, Ordu Valiliğine ait konaklama alanlarına götürüldü. (DHA)