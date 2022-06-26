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Firariydi yakalandı, yastığının altından otomatik silah çıktı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Umut Enç (22), operasyonla yakalandı. Evdeki yastığının altından otomatik tabanca ele geçirilen Enç, cezaevine gönderildi.

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Firariydi yakalandı, yastığının altından otomatik silah çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ‘hırsızlık’ suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Umut Enç’in Sarıçam ilçesi Göztepe Mahallesi’nde bir evde saklandığını belirledi.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, Enç ile saklanmasına yardım eden Hakan Ş.’yi (26) yakalayıp, gözaltına aldı. Evde arama yapan ekipler, Enç’in yastığının altında otomatik tabanca buldu. Şüpheliler, işlemleri için Gasp Büro Amirliği’ne götürüldü. Hakan Ş. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Umut Enç ise cezaevine gönderildi. (DHA)

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