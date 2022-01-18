Fırtına nedeniyle çatıdan kopan sac 2 kadını yaraladı

Zonguldak’ta kuvvetli rüzgar nedeniyle binadan kopan sac nedeniyle 2 kadın yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre olay, öğlen saatlerinde Şemsi Denizer Caddesi’nde meydana geldi. Kentte etkili olan şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle binadan kopan sac parçası önce kadına çarptı, sonra da arabaya çarparak yere düştü. Kazada yolda duran kadın ve araç içerisinde bulunan kadın yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

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