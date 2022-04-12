Freni boşalan kamyon park halindeki 3 aracı biçti
Bilecik'te, Tarım Kredi Kooperatifi şubesine yem indiren kamyon, freninin boşalması sonucu hareket etmeye başlayarak park halindeki 3 aracı adeta biçti.
Bilecik’in Söğüt ilçesi Orta Mahalle Gündüzbey Caddesi üzerinde yem yüklü kamyon, Tarım Kredi Kooperatifi şubesi önüne yanaştı.
Bir şahıs kamyonun üzerine çıkarken, diğerleri aşağıdan yem çuvallarını içeri taşıdığı esnada araç geri geri hareket etmeye başladı.
Kamyon kasanında bulunan bir şahıs aşağı atlayarak kurtulurken, freni boşalan kamyon park halindeki araçlara çarptı. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, araçlar biri kullanılmaz hale geldi. (İHA)