Freni boşalan traktör park halindeki taksiye çarparak durdu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, freninin boşalması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör, park halindeki otomobil ve motosiklete çarptı. Kazada traktör sürücüsü yara almazken araçlarda büyük çapta hasar oluştu.

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Kaza, saat gece saatlerinde İkiçeşmelik Mahallesi Zincirlidere Sokak üzerinde meydana geldi. M.G. yönetimindeki hırdavat yüklü traktör, iddiaya göre sokak arasında freninin boşalması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Park halindeki otomobile ve motosiklete çarpan traktör güçlükle durabildi. Traktörün çarptığı otomobilde maddi hasar meydana gelirken, boş olduğu öğrenilen bir dükkan duvarını yıkarak içeri girdi. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edilirken, traktör sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

“DEPREM OLDU SANDIK”

Apartmanda oturan Cem Özbağcı kaza nedeniyle şaşkınlık yaşadığını belirtti. Özbağcı, “Çocuklarla salonda oturduğumuz sırada sarsıntılı ve gürültü bir şey hissettik. İlk başta deprem oldu sandık, balkona çıkınca etrafa bakındım ki deprem değil, aşağıda bu kaza olmuş. Ben böyle bir kazayı ilk defa görüyorum. Allahtan kimseye bir şey olmadı” dedi. (İHA)

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