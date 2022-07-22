Freni boşalan vinç, otomobil ve yayalara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Çorum'da freni boşalan vincin kavşakta otomobil ve yayalara çarptığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Çorum Çevreyolu Buharaevler Kavşağında meydana geldi. Necmettin Düz idaresindeki vinç, freni boşalınca önünde bulunan bir otomobile ardından yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yayaya çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsmi henüz belirlenemeyen yayalardan biri olay yerinde, diğeri ise kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaralı vinç sürücüsü de tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı MOBESE kameralarına yansıdı. Görüntülerde kavşağa hızla gelen vincin kaldırımda önce 2 yayaya ardından otomobile çarptığı görülüyor.
İSİMLERİ BELLİ OLDU
Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu. Vincin çarpması sonucu Satı Kılıç (72) ile Elif Gürler (33) yaşamını yitirdi. (DHA)