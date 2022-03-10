Abone Ol

Fuhuş operasyonu: 5 tutuklama

Van'da polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 15 mağdur kadın yakalanırken, 5 şüpheli şahıs ise tutuklandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Fuhuş operasyonu: 5 tutuklama

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için ‘Fuhuş, Fuhuşa Aracılık, Teşvik, Zorlama, Yer ve İmkan Sağlama' suçlarına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar kapsamında; ilimizde faaliyet gösteren bir otel ve günlük kiralanan evlerde yapılan eş zamanlı operasyonda; 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 5 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Operasyonda ayrıca 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere 15 mağdur kadın yakalanmış, yabancı uyruklu mağdur kadınlar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir” denildi. (İHA)

Gaziantep merkezli fuhuş operasyonuna 3 tutuklama İlginizi Çekebilir Gaziantep merkezli fuhuş operasyonuna 3 tutuklama

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Emniyet Gaziantep Göç İdaresi Kadın Polis Van