Fuhuş operasyonunda 4 tutuklama
Malatya'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yapıldığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i adli kontrol şartıyla serbest kaldı, diğerleri çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan operasyonda yakalanan 6 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. (DHA)