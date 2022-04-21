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Fuhuş operasyonunda 4 tutuklama

Malatya'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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Fuhuş operasyonunda 4 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yapıldığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i adli kontrol şartıyla serbest kaldı, diğerleri çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan operasyonda yakalanan 6 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. (DHA)

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