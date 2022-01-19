Galericiler Sitesi’nde çatı çöktü! 7 milyon TL’lik zarar oluştu

Malatya'da, yoğun kar yağışı nedeniyle Galericiler Sitesi'nde çatı, araçların üzerine çöktü.15 araçta, yaklaşık 7 milyon TL'lik zarar meydana geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kentte dün öğleden beri etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bugün öğle saatlerinde Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’ndeki Galericiler Sitesi’nde araçların sergilendiği 6 iş yerinin önündeki alanda bulunan çatı çöktü. Çökmeyle birlikte 15 araçta hasar meydana geldi.

Yeşiltepe Galericiler Sitesi Kooperatif Başkanı Yalçın Yalçın, araçlarda yaklaşık 7 milyon TL’lik zararın olduğunu belirterek, tek tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu söyledi.

Bu arada çatının çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, çökmeyle araçların çatının altında kaldığı görülüyor.

ÇİFTLİĞİN ÇATISI ÇÖKTÜ; 30 BİN TAVUK ÖLDÜ

Malatya’da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Bostanbaşı Caddesi’ndeki sitenin otoparkının çatısı çöktü. Çatı altında kalan 12 araçta hasar oluştu.

Duranlar Mahallesi’ndeki tavuk çiftliğinin çatısında da çökme oldu. Çatı altında kalan 30 bin tavuk öldü. Yazıhan ilçesinde ise ahır çatısının çökmesiyle 15 küçükbaş öldü.

593 MAHALLE YOLU KAPANDI

Öte yandan kent genelinde kar yağışı nedeniyle yollarda buzlanma meydana gelirken, 593 kırsal mahalle yolu, ulaşıma kapandı. Yolların yeniden açılması için ekipler, iş makineleriyle çalışma başlattı. DHA

İlginizi Çekebilir Mardin'de tek katlı tarihi yapı çöktü