Çoban çiftin cinayetiyle ilgili bir tutuklama

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 6 yıl önce bugün işlenen, Cahit ve eşi Hatice Paslı cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden biri sevk edildiği mahkeme tarafından çiftin öldükleri gün olan 9 Mart tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Mendos Dağı Alışlıbaşı mevkiinde 9 Mart 2016’da motosikletiyle keçilerinin yanına giderken tüfekle öldürülen çifti, o esnada bölgede bulunan motosiklet şampiyonu antrenman yaparken bulmuştu.

Yapılan ilk incelemede Cahit Paslı’nın (44) göğsünden, Hatice Paslı’nın (38) ise sırtından tüfekle yakın mesafe atışıyla vurulduğu belirlendi. Cinayetle ilgili faillerin bulunamaması üzerine Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) cinayetin aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında dosya yeniden ele alınarak soruşturma derinleştirildi. Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından, çoban çiftin ölümüyle ilgili 12 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 11 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Paslı çiftinin arkadaşı olduğu öğrenilen A.V. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı cezaevine gönderildi.

(DHA)

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