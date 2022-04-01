Gaziantep’te 10 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi

Gaziantep’te bir TIR’a operasyon düzenleyen narkotimler TIR'ın dorsesinin altındaki bir bölmeye gizlenmiş halde 10 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirdi.

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İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri narkotik suçların engellenmesi ile sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Narkotimleri yaptığı çalışmalar neticesinde kent merkezine yüklü miktarda uyuşturucu madde sokulacağı bilgisine ulaştı.

Elde edilen istihbari bilgiler üzerine bir 'ı teknik ve fiziki takibe aldı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler TIR'a operasyon düzenledi.

UYUŞTURUCUYU MAX BULDU

Operasyonda TIR sürücüsü gözaltına alınırken narkotik dedektör köpeği Max TIR’da detaylı arama yaptı. TIR’ın dorsesinin altındaki bir bölmeye gizlenen 10 kilo 450 gram metamfetamini dedektör köpek Max buldu.

Operasyona ilişkin emniyet müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada uyuşturucu madde ticareti yapan ve geleceğin teminatı olan çocukları ve gençleri zehirlemeye çalışan şüpheliler hakkındaki mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulandı. (İHA)

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