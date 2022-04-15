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Gaziantep’te 26 adrese uyuşturucu baskını: 23 gözaltı

Gaziantep'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik 26 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

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Gaziantep’te 26 adrese uyuşturucu baskını: 23 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Nizip ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 23 şüpheliyi belirledi.

Fiziki ve teknik takibin ardından polis, savcılık kararıyla şüphelilere ait 26 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Özel harekat ekiplerinin desteğiyle yapılan operasyonlarda şüpheliler gözaltına alındı.

Eğitimli köpeklerle şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 250 gram esrar, 205 gram bonzai, 5 gram metamfetamin, 4 gram eroin, 1 tabanca ile 1 tüfek ele geçirildi. (DHA)

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