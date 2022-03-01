Gaziantep’te ekmek çalmak isteyen şüpheliyi mahalle sakini kovaladı

Gaziantep’te bir işyerinin kapısına asılı poşetteki ekmeği almak isteyen bir genç kameralara yansıdı. Genç, mahalle sakini tarafından görülünce yakalanmamak için ekmek poşetini atarak kaçtı.

AHMET KAYA

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Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüye göre, olay, Merkez Şahinbey İlçesi'nin 25 Aralık Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. Genç yaşlarda bir vatandaş, ara sokakta yürürken marketin kapısına asılı olan ekmek poşetini fark etti.

Birkaç adım attıktan sonra geriye dönen genç, poşeti alarak olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, hemen yakındaki bir minibüste okula götüreceği bir çocuğu bekleyen sürücü tarafından fark edildi.

Sürücünün araçtan inerek bağırdığı genç, bir şeyler söyledikten sonra yakalanma tehlikesini fark edince poşeti yere atarak kaçtı. Ekmek çalan gence müdahale eden sürücü ise yerdeki ekmek poşetini alarak marketin kapısına yeniden astı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüyle ilgili olarak vatandaşlar, “İnsanlar artık ekmek çalacak hale geldiyse oturup düşünmemiz lazım. Demek ki, o insan evine ekmek götürecek durumda değil ki çalma girişiminde bulunuyor. Yazık, çok yazık” yorumu yaptı.