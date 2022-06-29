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Gaziantep’te, firari IŞİD’li yakalandı

Gaziantep'te, terör örgütü İŞİD üyesi olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

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Gaziantep’te, firari IŞİD’li yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İŞİD silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Z.E.E.’nin, kentte bulunduğunu belirledi.

Ekipler, yaptığı araştırmanın ardından şüpheli Z.E.E.’yi adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.E.E., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. (İHA)

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