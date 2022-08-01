Gaziantep’te lastiği patlayan motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Gaziantep'te, seyir halindeyken lastiği patlayan motosiklet, takla atarak devrildi. Sürücü Halil Kaya yaşamını yitirdi, arkasında oturan Ayhan Coşkun ağır yaralandı.
Kaza, dün gece Sazgın Mahallesinde meydana geldi. Halil Kayanın kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, seyir halindeyken lastiği patlayınca takla atarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Halil Kayanın hayatını kaybettiğini belirledi. Arkasında oturan komşusu Ayhan Coşkun ise ağır yaralı olarak ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırıldı.
4 çocuk babası olduğu öğrenilen Halil Kayanın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)