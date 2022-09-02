Gaziantep’te mezarlara çirkin saldırı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bulunan Nizip Belediyesi Asri Mezarlığı’nda gece onlarca mezar tahrip edildi. Saldırının uyuşturucu ve alkol bağımlıları tarafından gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

Ahmet KAYA

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Nizip'in Atatürk Mahallesi'nde bulunan Nizip Belediyesi Asri Mezarlığı'ndaki yakınlarının mezarlarını ziyarete giden vatandaşlar, onlarca mezarın taşlarının kırılıp zarar verildiğini görünce durumu polise bildirdi.

Tahribat vatandaşların tepkisine yol açarken, mezarlığın uyuşturucu bağımlıları ve alkoliklerin mekânı olduğu, her gece mezarlıkta alkol ve uyuşturucu partileri düzenlendiği, ancak ne polis ne de belediye güvenlik görevlilerinin gerekli önlemleri aldığı ileri sürüldü.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, vatandaşlar ise geç saatlerde uyuşturucu bağımlıları ve alkoliklerin mekânı olan Asri Mezarlık'ta bu tür olayların yaşanmaması için güvenlik önlemi alınmasını istedi.

Sosyal medya hesaplarından mezarlıkta uyuşturucu kullananların geride bıraktığı kalıntıların fotoğraflarını paylaşan bir sosyal medya kullanıcısı, “Bakın size bir fotoğraf atıyorum. Neler olduğuna iyi bakın. Gençler uyuşturucu içiyor. Kafa güzel olunca böyle oluyor. Maalesef ki gençlerimiz yok oluyor. Bu resim Nizip Mezarlığına aittir” değerlendirmesi yaptı.

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