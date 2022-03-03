Gaziantep’te Rottweiler dehşeti!

Gaziantep'te çalıştığı okulun önünde Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Tuğba Sağlık, yaralandı. Sağlık çevredekiler tarafından kurtarılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, önceki gün 15 Temmuz Mahallesi’nde meydana geldi. Tuğba Sağlık, yemekhanesinden sorumlu olduğu özel kolejin önünde, bir klinikten kaçtığı iddia edilen Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Çevredekiler müdahale ederek Sağlık’ı köpekten kurtardı. Kolundan yaralanan Tuğba Sağlık, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu arada saldırı anı, kolejin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, köpeğin kaçmaya çalışan Tuğba Sağlık’a saldırıp kolundan ısırdığı çevredekilerin müdahale ettiği görüldü.

‘EŞİMİN PİSKOLOJİSİ BOZULDU’

Hastanede tedavisi süren Tuğba Sağlık’ın eşi Sefa Sağlık, eşinin simit alıp okula gitmek üzereyken saldırıya uğradığını, köpeğin o bölgede hizmet veren bir klinikten kaçtığını söyledi. Saldırı nedeniyle eşinin travma geçirdiğini ifade eden Sağlık, şunları söyledi:

“Eşim sabah simit almaya gittiği sırada başıboş gezen Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı ve yaralandı. Adli süreçlere de başvurduk. Köpeğin sahibine sonradan ulaştık. Köpek bir doktora ait ve villasından bir şekilde kaçmış. Sahibinin de ifadesine göre kendisi kliniğinde yokken köpek kaçmış ve geldiğinde haberdar oluyor.

Eşimin sağlık durumu iyi değil. Büyük bir travma geçiriyor. Vücudunda ciddi yaralanmalar var. Geceleri uyuyamıyor. Sayıklamaya başladı. Dün gece yine korkudan sabaha kadar uyuyamadı. Bu tür köpeklerin beslenmemesi gerekiyor. Asiye’nin durumunu gördük. Şu anda Asiye o köpek saldırılarından dolayı ömrünün sonuna kadar gerek psikolojik olarak gerekse de vücudunda iz olarak bunu taşıyacak. Eşim de o duruma gelebilirdi.”

‘ÇOCUKLARA DA SALDIRABİLİRDİ’

Öğrenciler derse girdikten sonra olayın gerçekleştiğini belirten Sefa Sağlık, “Olay aslında öğrencilerin içeriye girdikten 15 dakika sonrasında gerçekleşiyor. Çocuklar dışarıda iken bu köpek saldırısı olsa beklide çocuklara saldıracaktı. Böyle olsaydı o okulda anaokulundan lise çağına kadar öğrenciler var. Asiye gibi çocuklar da vardı orada. Eşimi 6 kişiyle zor kurtardılar. Çocuklara saldırmış olsaydı bunun hesabını kim verecekti. Benim çocuklarım da orada okuyor” diye konuştu. DHA

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