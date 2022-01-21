Gaziantep’te sahte içkiden ölen sayısı 11’e yükseldi

Gaziantep’in Nizip ilçesinde 13 gün önce sahte içkiden zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırılan Habeş K., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan bu ölümle kentte sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 11’e yükseldi.

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde 8-11 Ocak tarihleri arasında sahte içkiden zehirlenmeleri sonucu 7 kişi Gaziantep ve Nizip ilçesindeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alınmış, 7 kişiden 2'si hayatını kaybederken, bir kişi taburcu edilmişti.

Tedavisi süren 4 kişiden biri olan ve Nizip'teki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunan Habeş K. 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Habeş K.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenerek hastanelere kaldırılan 7 kişiden hayatını kaybedenlerin sayısı 3 olurken, hastanede yatan diğer 3 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kent genelinde yılbaşı öncesinde başlayan sahte içkiden ölümlerin toplam sayısı ise 11'e yükseldi.