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Gaziantep’te sahte içkiden ölenlerin sayısı 10’a çıktı

Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenip hastaneye kaldırılan Bahri Özcan (41), 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Özcan’ın ölümüyle birlikte kentte son 1 ayda sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a çıktı.

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Gaziantep’te sahte içkiden ölenlerin sayısı 10’a çıktı

Nizip'te 3 çocuk babası Bahri Özcan, 9 Ocak’ta evinde alkol aldıktan sonra fenalaştı.

Yakınlarının Nizip Devlet Hastanesi’ne götürdüğü Özcan, ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Sahte içkiden zehirlendiği belirtilen Bahri Özcan, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Özcan’ın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Bahri Özcan’ın yaşamını yitirmesiyle kentte son 1 ayda sahte içkiden ölenlerin sayısı 10’a çıktı. (DHA)

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