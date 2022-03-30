Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Gaziantep'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Şahinbey ilçesinde 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 5 kilo 700 gram esrar ile 2 elektronik terazi ele geçirilirken, 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. DHA