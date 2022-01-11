Gaziosmanpaşa’da otomobilinin önünü kestiği eski sevgilisini silahla yaraladı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, sokakta önü kesilerek otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan Tuğçe D. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, eski sevgilisi olduğu iddia edilen saldırgan Yücel V. gözaltına alındı.

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Olay, Şemsipaşa Mahallesi’nde saat 16.30’da meydana geldi. İddialara göre, Yücel V. kullandığı 34 DBB 602 plakalı otomobiliyle sokakta eski sevgilisi olduğu iddia edilen Tuğçe D.’nin kullandığı 34 HC 7279 plakalı otomobilin önünü kesti. Aracından inen Yücel V. direksiyondaki Tuğçe D.’ye silahla ateş ederek yaraladı.

Saldırgan hızla olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesiyle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralı kadını yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de olay yerinde detaylı çalışma yaptı. Ekipler, sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini de inceledi. Ardından Gaziosmanpaşa Asayiş Büro ekipleri, kaçan şüpheli Yücel V.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

“HANIMEFENDİ ‘YARDIM EDİN’ DİYE BAĞIRIYORDU”

Olayın yaşandığı sokakta oturan bir kişi “Balkondaydım, silah sesleri duyunca aşağı indim. Hanımefendinin önünü kesip, birkaç el silahla ateş etmiş. Saat 16.30 gibi oldu. Biz yol kavgası zannettik, silah seslerini duyunca. Yaralı olan hanımefendi, onu vuran kişinin ismini söyledi. Muhtemelen farklı bir olay. Polis ekipleri geldi. Vuran kişi arabayla gelerek önünü kesiyor, aşağı inerek, ateş ediyor. Adam kaçmış, hanımefendi ‘yardım edin’ diye bağırıyordu. Biz de polis ve ambulans çağırdık” dedi. DHA