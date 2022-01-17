Gaziosmanpaşa’da yol verme kavgası; 1 ölü

İstanbul Gaziosmanpaşa’da dün gece saatlerinde yaşanan olayda otomobil sürücüleri arasında yol verme tartışması cinayetle sonuçlandı. Olayda 2 çocuk babası Sabri Taşdelen (36) vurularak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay sonrası kaçan zanlıyı yakalamak için çevrede operasyon başlattı.

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Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa mahallesinde ikamet eden 2 çocuk babası 36 yaşındaki Sabri Taşdelen dün gece saat 23.45 sıralarında evinin sokağına girdiği esnada karşı yönden gelen otomobil sürücüsü ile yol verme nedeni ile sözlü tartışma yaşadı.

Sözlü tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüştüğü olayda kimliği öğrenilemeyen sürücü yanında bulunan tabanca ile Sabri Taşdelen’i 2 el ateş açtı. Açılan ateş sonucu Sabri Taşdelen ağır yaralanırken, olayı gerçekleştiren diğer sürücü olay yerinden uzaklaştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyulması üzerine vatandaşlar durumu polis ve sağlık haberlerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede ise Sabri Taşdelen'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Taşdelen'in cenazesi morga kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 2 çocuk babası Sabri Taşdelen’in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kastamonu’ya gönderildi.

“BENİ EVE BIRAKTIKTAN SONRA OLAY YAŞANMIŞ”

Yaşanan olayı anlatan Adnan Kıran, “Birlikte dernekteydik. Saat 23.30 gibi çıktık ve arkadaşımız Ferdi’yi evine bıraktık. Daha sonra Sabri beni evime bıraktı bir süre muhabbet ettik. Ben yukarıya çıktım daha sonra Ferdi beni aradı. ‘Sabri nerede’ dedi. Ben de ‘evine gitti’ dedim. ‘Sabri’nin arabasının kapıları açıkmış kendisi de arabada yokmuş herhalde birisi ile kavga etmiş’ dedi. Sonra hastaneye kaldırıldığını, hayatını kaybettiğini öğrendik” dedi.

Olay sonrası Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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