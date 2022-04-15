Gecekondunun üzerine düşen TIR 9 saat sonra kaldırıldı

Sarıyer'de gecekondu üzerine düşen inşaat demiri yüklü TIR yaklaşık 9 saatlik çalışma sonucu kaldırıldı.

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Kaza, Sarıyer Özdereiçi Caddesi üzerinde sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Remzi Bingöl’ün kullandığı TIR, sürücünün direksiyon kontrolü kaybetmesi sonucu gecekondunun üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gecekondunun içinden yaralı olarak çıkarılan şoför Remzi Bingöl ile gecekonduda bulunan İbrahim Tosun, Ayşe Tosun, Türkan Tosun, Rafet Tosun yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. TIR’ı kaldırma çalışmaları saatlerce sürdü. TIR, yaklaşık 9 saatlik çalışma sonucu vinçlerle kaldırıldı.

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