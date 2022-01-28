Genç çift, 2 bin kişiyle son yolculuğuna uğurlandı
Yatağan ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde kullandıkları traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren üç çocuk babası 35 yaşındaki Ertuğrul Katı ile eşi Meliha Katı bugün düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.
Muğla'nın Yatağan ilçesi Yeşilköy Mahallesinde üç çocuk babası 35 yaşındaki Ertuğrul Katı'nn kullandığı traktör dün akşam saatlerinde tarladan eve dönerken devrilmişti. Meliha Katı olay yerinde yaşamını yitirirken Ertuğrul Katı ambulans ile kaldırıldığı Yatağan Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.
Ertuğrul ve Meliha Katı'nın cenaze törenleri bugün akşam saatlerinde Yeşilköy Mahallesi'nde düzenlendi. Cenazede gözyaşları sel oldu.
Katı çiftinin bazı yakınlarının fenalaşarak ambulansta tedavi altına alındığı belirtildi. Cenaze namazını Muğla Müftüsü Yaşar Çapçı kıldırdı.
Cenazeye yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Katı çifti gözyaşları içerisinde toprağa verildi.