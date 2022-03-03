Genç kadın misafir olarak geldiği evde ölü bulundu

Kırıkkale'ye misafir olarak gelen 3 çocuk annesi kadın, evinde ölü olarak bulundu.

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Olay, Kırıkkale’de Akşemsettin Mahallesi 1757. Sokak’taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.E.’nin (26) hareketsiz olduğunu fark eden akrabaları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından C.E.’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor. İHA

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