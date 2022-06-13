Genç kızı dolmuşta taciz ettiği iddia edilmişti, tutuklandı

Sakarya’da dolmuşta yolculuk esnasında taciz edildiğini iddia eden 26 yaşındaki genç kız, şüpheliyi kayıt altına aldı. Genç kızın görüntü aldığını gören şahıs, dolmuştan inerek uzaklaştı. Polis ekiplerince yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Serdivan-Adapazarı arasında yolcu taşımacılığı yapan dolmuşta, 26 yaşındaki genç kız, arkasında oturan adamın fiziksel tacizine uğradı. Cep telefonunu çıkartan genç kız ise, kendisine taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi kayıt altına aldı.

Genç kızın telefon kaydında, “Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Gel buraya” dediği, o esnada ise şüphelinin, “Çekme beni, bırak” diyerek dolmuştan inerek uzaklaştığı görüldü.

“YANINA KÂR KALMASIN”

Tacize uğradığını iddia eden genç kız, “Lütfen bu pisliği yayınlar mısınız? Bugün Serdivan dolmuşunda taciz etti. Şikâyet ettim. Bulunması için lütfen destek verin. Herkes görsün tanısın, bunun gibiler yüzünden artık evimizden annemize bile gidemeyecek miyiz? Sesimizi duyun, duyurun lütfen. Ağlamaktan halim kalmadı, yanına kâr kalmasın, başka kadınlara kızlara da aynısını yapmasın” diyerek sosyal medyada görüntüleri paylaştı.

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ, YAKALANAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Gencin şikâyeti ve paylaşımı üzerine harekete geçen ekipleri görüntüleri inceledi. Gencin ifadesi ve görüntülerin incelenmesinin ardından şüphelinin E.K. olduğu tespit edildi. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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