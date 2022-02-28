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Genç kızı herkesin gözü önünde tekmeledi

Bursa’da bir adamın, genç kıza tekmeleyerek dövme anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Tekme sonrası çevredeki vatandaşlar şahsa tepki gösterdi.

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Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan ve Bursa'nın en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir genç kadın sokak ortasında dayak yedi.


Adam henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştığı genç kıza peş peşe iki tekme attı.


Tekme sonrası genç kız erkekten uzaklaşırken; çevredeki vatandaşlar ise adama tepki gösterdi.

Bu anlar cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İHA

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