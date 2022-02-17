Genç müzisyenin hayatını kaybettiği yangın davası: ‘Elinde beyaz çakmak gördüm’

Kadıköy'de, bir binanın birinci katında çıkan yangında müzisyen Yusuf Can Döğüşcü'nün hayatını kaybetmesine ilişkin davada savuma yapan sanıklardan Burak Kaya, "Tam odadan çıkacakken Mahmut’un elinde beyaz çakmak ve yünlü battaniye gördüm. Ben üzerine gittim, ‘ne yapıyorsun, evi yakacaksın’ dedim. O da beni itti. Zaten çok alkollüydü, ayakta zor duruyordu. Ben de korktum ve çıktım” dedi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Kadıköy’de, 29 Haziran 2021 tarihinde bir binanın birinci katında çıkan yangında, Yusuf Can Döğüşcü isimli müzisyenin hayatını kaybetmesine ilişkin, Mahmut Sağır ve Burak Kaya'nın yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı.

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mahmut Sağır ve başka suçtan tutuklu sanık Burak Kaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, müşteki ve taraf avukatları da hazır bulundu.

‘APARTA VALİZİNİ ALMAK İÇİN GİTTİ’

Cezaevine girmeden 3 buçuk ay önce söz konusu apartta Burak Kaya ile kaldığını, cezaevinden çıktıktan sonra ise hiç kalmadığını öne süren tutuklu sanık Mahmut Sağır savunmasında, “Olay günü valizi almak için daireye gitmiştim. Dairenin sahibi Sadullah Özcan'ı aradım. Burak dairede izinsiz kalıyormuş. Birkaç gün daha kalmasına müsaade etmesini rica ederim. Sadullah Bey ‘Olur' dedi. Herhangi bir problem çıkmadı” dedi.

‘PANİKLEYİP KİMSEYE SESLENMEDEN ÇIKTIK'

Olay günü Burak Kaya'dan anahtarı alarak, çantasını almak için aparta gittiğini kaydeden sanık Mahmut Sağır, “Ben lavaboya giderken herhangi bir şey yoktu ancak lavabodan çıktığımda her tarafımı duman kaplamıştı. Lavaboda tahmini 5 dakika kalmıştım. Ben dumanı görünce Burak'a yöneldim. Hamle yapmaya kalmadan hazır bekliyormuş gibi bir anda yerinden fırladı. Ben lavaboya gittiğimde kendisi uyuyordu. Daha sonra Burak hazır olan çantasını alarak dışarı çıktı. Peşinden ben de valizimi alarak dışarı çıktım. İçerisi duman olduğu için panikleyip kimseye seslenmeden dışarı çıktık. Telefonum olmadığı için yangından dolayı bir yeri arayamadım” diye konuştu.

YANGINDA ÖLEN MÜZİSYENİ TANIMADIĞINI BELİRTTİ

Yangında hayatını kaybeden Yusuf Can Döğüşçü'yü tanımadığını söyleyen sanık Mahmut Sağır, apartta kimseyle tartışmadığını ve kimseyle husumeti olmadığını belirterek, “Ben battaniyeyi tutuşturmadım. Burak'ın emniyette neden böyle söylediğini bilmiyorum” dedi.

Taksicilik yaptığını ve olay günü akşam saatlerinde diğer sanık Mahmut Sağır'ın kendisini aradığını söyleyen sanık Burak Kaya savunmasında, “Cezaevinden çıktığını, kendisini alıp almayacağımı sordu. Ben de Gebze otogara giderek kendisini aldım. Kadıköy'e gittik” dedi.

‘NE YAPIYORSUN, EVİ YAKACAKSIN' DEDİM

Bir mekanda arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıklarını anlatan sanık Burak Kaya, şunları söyledi:

“Daha sonra aparta gittim. Gece saat 02.00 sıralarında diğer sanık Mahmut Sağır odaya geldi. Beni uyandırıp cep telefonumu ve 100 lira para istedi. Ben de verdim, uyumaya devam ettim. Gecenin ilerleyen saatlerinde Mahmut'un telefonda birisiyle tartıştığını duydum. Bana, ‘Buradan çıkalım, tartışma çıkabilir' dedi.

Bunun üzerine eşyalarımı hazırladım. Telefonda sanığın ev sahibi olan Sadullah beye ‘senin evinin de' diyerek küfür ettiğini duydum. Tam odadan çıkacakken Mahmut'un elinde beyaz çakmak ve yünlü battaniye gördüm.

Ben üzerine gittim, ‘ne yapıyorsun, evi yakacaksın' dedim. O da beni itti. Zaten çok alkollüydü, ayakta zor duruyordu. Ben de korktum ve çıktım. Çıkarken de İ.T.'yi arayarak evi yakacağını söyledim. O da ‘tamam' diyerek telefonu kapattı. Aşağıya arabanın yanına indim. Mahmut beni de tehdit ederek, ‘senin de başını yakarım' dedi.

Kendisini Ümraniye'ye bırakmamı söyledi. Ben de kendisini bir Ümraniye'deki bir otele bıraktım” diyerek beraatını istedi.

SANIĞIN APATTTA KALMASINI İSTEMEDİĞİNİ ANLATTI

Müşteki Sadullah Özcan olayın meydana geldiği apartı mal sahiplerinden kiraladığını belirterek, “Kiraladığım zaman toplam 7 oda vardı. 2021 yılında sanık Burak Kaya ve diğer sanık birlikte geldiler. Namık olarak tanıttığı ancak daha sonra gerçek adının Mahmut Sağır olduğunu öğrendiğim arkadaşı ile birlikte kalmak istediğini söylediler. Ben her iki sanık ile de kira sözleşmesi yaptım. Yangından iki gün önce Burak ile apartta kalmaları konusunda konuştuk. Namık'ın kalmasını istemiyordum. O günün sabahı Namık beni aradı” dedi.

Sabah saat 07.00 civarı evin yandığını haber verdiklerini anlatan müşteki Sadullah Özcan kendisine yangını Namık'ın çıkardığını söylediklerini belirterek, “Ben direkt polis karakoluna gittim. Çünkü polis beni aramıştı. Yangın yerine gitmedim. Ölen Yusuf Can Döğüşcü'nün apartta kalan kimse ile bir husumeti yoktu” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Mahmut Sağır'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 29 Haziran 2021'de gayri resmi apart olarak kullanılan dairede meydana gelen yangının şüpheliler Mahmut Sağır ve Burak Kaya'nın birlikte kaldıkları odadan başladığı, şüphelilerin yangından hemen önce eşyalarını hazırlayarak aparttan ayrıldıkları kaydedildi.

Mahmut Sağır ve Burak Kaya'nın “yangın çıkarmak suretiyle olası kastla kasten öldürme” suçundan müebbet hapis ile “yakarak mala zarar verme” ve “genel güvenliğin tehlikeye sokulması” suçlarından da ayrı ayrı 2 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları talep edildi.

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